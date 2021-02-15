В Витебске почтили память воинов-интернационалистов

В Витебске прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана возле мемориала «Боль», где собравшиеся возложили венки и цветы.
Каждый год 15 февраля в день, когда в 1989 году последняя колонна советских войск покинула Афганистан, возле мемориала собираются жители Витебска и гости города, чтобы почтить память навеки ушедших и выразить глубокую признательность советским солдатам, прапорщикам, офицерам, прошедшим Афганскую войну. Пришли те, кому посчастливилось вернуться живым, и те, у кого война забрала родных, близких и друзей, и те, кто знает ее только по фильмам, книгам и рассказам очевидцев.
– Тем 18-летним парням, которые в 1979-м первыми вступили на землю Афганистана, в этом году исполняется 60. Очень важно, чтобы сегодняшняя молодежь узнала об этой войне от очевидцев, которых с каждым годом становится все меньше, – отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали и наши земляки – витебчане. 160 сыновей и дочерей Придвинского края отдали свои жизни, выполняя интернациональный долг. Два уроженца области – Василий Пименов и Василий Щербаков – удостоены звания Героя Советского Союза.
Командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Алексей Елфимов напомнил, что именно витебские десантники одними из первых шагнули на землю Афганистана.
– Некоторые люди пытаются переписать историю, но мы должны ее помнить. Помнить тех, кто прошел горнило той войны, кто оставил свои жизни на афганской земле, и доносить молодежи, как это было на самом деле, – подчеркнул комбриг.
Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей.
Память о мужестве и героизме белорусов, воевавших в составе ограниченного контингента советских войск, бережно хранят в Витебском городском музее воинов-интернационалистов, который открылся 25 лет назад. Это был первый на постсоветском пространстве и единственный в Беларуси музей, посвященный войне в Афганистане.
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В Витебске почтили память воинов-интернационалистов
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ