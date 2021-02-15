В Витебске почтили память воинов-интернационалистов

Каждый год 15 февраля в день, когда в 1989 году последняя колонна советских войск покинула Афганистан, возле мемориала собираются жители Витебска и гости города, чтобы почтить память навеки ушедших и выразить глубокую признательность советским солдатам, прапорщикам, офицерам, прошедшим Афганскую войну. Пришли те, кому посчастливилось вернуться живым, и те, у кого война забрала родных, близких и друзей, и те, кто знает ее только по фильмам, книгам и рассказам очевидцев.– отметилВ составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали и наши земляки – витебчане. 160 сыновей и дочерей Придвинского края отдали свои жизни, выполняя интернациональный долг. Два уроженца области – Василий Пименов и Василий Щербаков – удостоены звания Героя Советского Союза.Командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Алексей Елфимов напомнил, что именно витебские десантники одними из первых шагнули на землю Афганистана.– подчеркнул комбриг.Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей.Память о мужестве и героизме белорусов, воевавших в составе ограниченного контингента советских войск, бережно хранят в Витебском городском музее воинов-интернационалистов, который открылся 25 лет назад. Это был первый на постсоветском пространстве и единственный в Беларуси музей, посвященный войне в Афганистане.