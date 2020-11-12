В Витебске пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

В службу спасения Витебска поступило сообщение о возгорании в частном доме по ул. Горной.
Инцидент произошел 12 ноября рано утром. По приезде на место вызова спасатели обнаружили, что деревянный дом был полностью охвачен огнем.
Выяснилось, что на момент пожара внутри дома находилась хозяйка 1956 года рождения и ее сын 1988 года рождения.
– Молодой человек проснулся оттого, что ему было тяжело дышать. Когда обнаружил, что в доме нет электричества и помещение задымлено, самостоятельно выбрался на улицу. Он попытался спасти мать, однако дорогу к ней преградил огонь, – сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Людмила Четвертная.
По прибытии работники МЧС обнаружили женщину без признаков жизни на полу комнаты.
В результате пожара в доме частично уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
– Причина пожара устанавливается. Рассматриваются три версии: нарушение плавил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем, – добавила Людмила Четвертная.
Фото и видео: МЧС
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