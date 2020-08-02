В Витебске отмечают 90-летие ВДВ

В областном центре торжественные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил специальных операций, а также 90-летию ВДВ, начались с возложения цветов к памятнику Десантникам всех поколений.

На митинге председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев назвал десантников цементирующей основой Вооруженных Сил Беларуси:

- В нашей стране помнят о героях ВДВ и их основателях. Не случайно в Витебске открыт замечательный памятник, где выбиты два барельефа - Василия Маргелова, человека который стоял у истоков создания легендарных ВДВ, и его заместителя Ивана Лисова, уроженца нашего областного центра. Приятно видеть, что тысячи витебчан с семьями, с детьми вышли в город, чтобы чествовать десантников. Это - показатель народной любви! Мы уверены, что пока десантники находятся на страже родины, нам ничего не угрожает. В этот праздничный день хочу пожелать всем мирного неба. И чтобы молодые люди, которые приходят на службу, никогда не попадали в зону боевых конфликтов.

К слову, накануне празднования 90-летия ВДВ витебской средней школе №45 присвоили имя генерала армии Василия Маргелова, а в Боровухе легендарному «десантнику №1» открыли бюст.

Что же касается программы сегодняшнего дня в Витебске, то после возложения цветов десантники прошли строем по улице Ленина и проспекту Фрунзе. Во время движения они исполняли строевые песни, дарили женщинам цветы.

Продолжились торжества на территории 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Благодаря тому, что на протяжении более чем 70 лет это воинское соединение расквартировано в областном центре, Витебск по праву в нашей стране считается столицей десантников. В бригаде работали выставки вооружения и образцов формы одежды. Можно было сделать селфи на фоне бронетранспортеров БТР-80 и БТР-70, боевых машин «Кайман», гаубиц, минометов, мобильных зенитно-артиллерийских комплексов.

Перед выносом Боевых знамен командир бригады гвардии полковник Алексей Елфимов напомнил историю праздника:

- 90 лет назад на опытно-показательных учениях авиаторов Московского военного округа был впервые выброшен воздушный десант. Поэтому 2 августа принято считать днем рождения воздушно-десантных войск. Образцы мужества и героизма проявили воины-десантники в годы Великой Отечественной войны. Сформированное в январе 1945 года в городе Быхове наше соединение также прошло славный боевой путь. С марта по май 45-го оно вело боевые действия на территории Венгрии, Австрии. В 1968 году принимало участие в событиях в Чехословакии. А с декабря 1979 по февраль 1989 военнослужащие соединения выполняли интернациональный долг в Афганистане. За это более 11 тысяч офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов награждены боевыми орденами и медалями. 8 военнослужащих за личное мужество удостоены звания Героя Советского Союза.

Нынешние военнослужащие 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады являются достойными продолжателями славных боевых традиций. Они добросовестно исполняют служебный долг, овладевают воинским мастерством, вносят вклад в обеспечение национальной безопасности Беларуси. По словам заместителя командира бригады подполковника Дениса Кривенцова, к юбилею соединение подошло с отличными показателями:

- Наша бригада - лучшая в силах специальных операций. Мы обеспечены современной техникой, вооружением. Личный состав на всех крупномасштабных учениях, которые проводятся как на территории Беларуси, так и за рубежом, всегда показывал исключительно отличный результат. Ветераны ВДВ могут быть уверены - их знамя в надежных руках, наши военнослужащие готовы выполнить любые задачи. Никто кроме нас!

На территории бригады состоялся плац-концерт военного оркестра и показательные выступления разведчиков. Также гостям показали реконструкцию боевых эпизодов периода Великой Отечественной, войны в Афганистане и современный штурм здания. А спортивно-парашютная команда совершила прыжок с парашютом.