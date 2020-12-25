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В Витебске открыли необычную выставку – снежинок. Они не тают

Разве можно пересчитать снежинки в декабре? Тем, кто все-таки решится, предлагаем заглянуть на самую зимнюю экспозицию от музея «Витебский центр современного искусства». В его выставочном зале по проспекту Фрунзе, 11 реализовали проект «Рождественское чудо. Snowflake Art». 


От кипенно-белой красоты и полета фантазии чувствуешь себя, как в детстве. Арт-пространство встречает гостей сотнями снежинок всевозможных форм и размеров. От классических воздушных украшений из бумаги до супрематических – в духе художника-авангардиста Эль Лисицкого. В выставке-конкурсе снежинок, выполненных в разных техниках с использованием различных материалов, предлагают поучаствовать всем желающим. Директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников обращает внимание:

Этот проект – творческая идея Центра современного искусства. Он задуман так, чтобы объединять народные рождественские, новогодние традиции с искусством вытинанки – ажурного вырезания узоров из бумаги.


Сейчас экспозиция наполнена работами сотрудников музея «Витебский центр современного искусства», представителей Витебского государственного технологического университета, Детской художественной школы Витебска, городского центра дополнительного образования детей и молодежи. А еще снежинками, которые сделали и принесли на конкурс витебчане, узнавшие о концепции в соцсетях. 


Каждая из снежинок-бумажных символов Рождества и Нового года, как и их морозные прототипы, по сути уникальна, является авторской находкой. Всего же, по скромным прикидкам организаторов, на выставке можно увидеть больше трех сотен изящных экспонатов. Их количество будет расти, ведь конкурс продлится до 15 января. 

К участию в нем принимаются: 

1. Снежинки традиционные (вытинанка), выполненные из бумаги (картона, цветной бумаги и т.д., формат А4 и больше);

2. Art-снежинки, созданные с использованием любых техник и материалов.


Во всех конкурсных экспонатах должна быть предусмотрена система подвески. Работы в технике «вытинанка» могут быть представлены в оформленном виде (в рамках). 

На открытии «Рождественское чудо. Snowflake Art» случилась еще одна премьера –видеопроектора нового поколения, который дает качественный сигнал и воспроизводит картинку с разных источников. Современную технику планируют активно использовать в этом выставочном зале ВЦСИ, функционал которого вскоре разнообразят мастер-классы, лектории и т.д. 








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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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