В Витебске определены лауреаты областной премии «Человек года Витебщины – 2020»

Лауреаты премии «Человек года Витебщины – 2020» определены в Витебске, сообщили в Витебском облисполкоме.
В числе удостоенных почетного звания – генеральный директор открытого акционерного общества «Витязь» Геннадий Азаров, заместитель начальника цеха ОАО «Нафтан» Сергей Коваленко, главный ветеринарный врач ОАО «Новые Горяны» (Полоцкий район) Леонид Мурашко, директор Березинского биосферного заповедника (Лепельский район) Андрей Прокошин, маляр Строительно-монтажного треста № 16 г. Новополоцка Галина Сухарева, врач – анестезиолог-реаниматолог Витебского областного клинического родильного дома Инна Будрицкая и др.
Профессиональные заслуги лучших представителей трудовых коллективов, организаций, учреждений из всех регионов области отмечены в 5 номинациях: «Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес», «Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство», «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации», «Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь)», «Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, деятельность органов местного управления и самоуправления, общественных организаций».
«Среди основных критериев присвоения почетного звания – значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и деловые качества кандидатов», – подчеркнули в облисполкоме.
Церемония торжественного награждения лауреатов премии состоится 19 февраля. По традиции билборды с их фотографиями на протяжении года будут украшать населенные пункты Витебщины.
Конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта. Он призван подчеркнуть ценность заслуг и достижений жителей области и их вклад в общее дело развития региона.
Фото: БЕЛТА
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В Витебске определены лауреаты областной премии «Человек года Витебщины – 2020»
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