В Витебске ночью задержали пьяного водителя

Инцидент произошел на улице Лазо около двух часов ночи 8 июля. Сотрудники ГАИ намеревались остановить для проверки Dodge Caravan, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться.





После непродолжительной погони на перекрестке проспекта Фрунзе с улицей Берестеня водитель остановился, однако выйти из автомобиля отказался, рассказали в пресс-службе МВД. Затем он снова попытался скрыться, но был заблокирован инспекторами ГАИ.

После этого водитель пересел на пассажирское сидение, отказываясь выйти из автомобиля. Сотрудники ГАИ вынуждены были разбить стекло двери и разблокировать машину.

Нарушителя доставили на медосвидетельствование, которое показало наличие в его организме более двух промилле алкоголя.

Водитель свою вину уже признал, на автомобиль наложен арест.