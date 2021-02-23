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  2. В Витебске наградили лауреатов премии «Гражданское мужество»

В Витебске наградили лауреатов премии «Гражданское мужество»

По доброй традиции 23 февраля, в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в УВД Витебского облисполкома в торжественной обстановке чествуют лауреатов премии «Гражданское мужество». В этом году среди них не только жители области, которые помогли предотвратить преступление, но и те, кто в буквальном смысле, рискнув собой, спасли человеческую жизнь. 


Речь про учащегося Новополоцкого государственного политехнического колледжа Евгения Прохоронка и работника «Полоцк-Стекловолокно» Сергея Гудыма, награжденных в номинации «За смелость и решительность». Этой зимой они спасли провалившегося под лед жителя Полоцка, который был нетрезв и решил пройтись по Западной Двине. Если бы не слаженные действия его спасителей, услышавших крики о помощи, беды не миновать. Ступив на хрупкий лед, они вытащили пострадавшего из ледяной воды. С переохлаждением мужчина попал в реанимацию, но главное – остался жив. 


В номинации «За неравнодушие» отмечены витебчане Елена и Павел Гасевские, которые стали свидетелем вопиющего случая. В парке грабитель напал на женщину-инвалида, отобрав у нее сумку. Не раздумывая ни секунды, Павел ринулся за преступником. Догнал его, повалил на землю и удерживал до прибытия наряда милиции, который вызвала супруга решительного витебчанина. Как признался сам герой событий, больше всего его изумило, что некоторые люди принялись заступаться за грабителя, даже просили отпустить его. Только выйти на волю бандиту в ближайшее время не суждено. Со сцены актового зала УВД Павел все так же решительно заявил:

– В такие моменты нужно думать не о преступнике, а о его ни в чем не повинной жертве. 



Но, пожалуй, больше всего внимания собрала в этот день очаровательная София Бондаренко, которую выделили в номинации «Самый юный защитник правопорядка». Школьнице из Лиозно всего десять, а ее отваге и смекалке впору поучиться. На глазах у Софии неизвестный вырвал из рук пенсионера сумку с продуктами. Девочка не растерялась, а подняла шумиху. Привлеченных ее криком взрослых она попросила быстрее вызвать милицию. А позже уверенно и четко назвала приметы нападавшего, которого вскоре задержали. Юная помощница милиции героем себя не считает. Про поступок, достойный уважения, ее друзья и одноклассники узнали вовсе не от самой девочки. «Людям надо помогать», – бесхитростно поделилась она с журналистами. И призналась, что всегда не просто переживает, а действует, если кто-то оказался в беде. Однажды на дне рождения в детском центре София увидела плачущую девочку, которая потерялась, и тоже не закрыла на это глаза. Вместе они отправились на вахту, чтобы найти маму крохи. Такой ответственности и чуткости бойкую школьницу из Лиозно учат родители и бабушка Светлана. 



Начальник УВД Витебского облисполкома, полковник Андрей Любимов поздравил всех защитников Отечества с 23 февраля, а также искренне поблагодарил лауреатов премии – за четко выраженную гражданскую позицию, принципиальность и неспособность пройти мимо несправедливости и преступления.  

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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