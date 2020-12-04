В облцентре спасатели пришли на помощь мужчине, который застрял в трубе мусоропровода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел ночью 3 декабря. В 23:51 спасателям поступило сообщение о человеке, застрявшем в стволе шахты мусоропровода по улице Ленинградской.
Сотрудники МЧС прибыли на место вызова. Выяснилось, что мужчина решил вынести мусор на девятом этаже и увидел, что мусоропровод забит. Жилец решил протолкнуть засор ногами и провалился на уровень седьмого этажа, где и застрял.
Спасатели демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусоропровода при помощи специального аварийно-спасательного инструмента. Мужчину спасли. Он не пострадал и в госпитализации не нуждался.
Фото: МЧС Беларуси
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В Витебске мужчина застрял в шахте мусоропровода
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