В Витебске мужчина вступился за девушку и получил удар ножом в спину от ее парня

Инцидент произошел ночью 11 июня.33-летний житель облцентра возвращался домой. Возле общежития он заметил, как ссорится молодая пара. Более того, парень поднял руку на подругу, что очень возмутило витебчанина. Мужчина решил заступиться за девушку. Хулиган испугался и убежал, а защитник предложил проводить 20-летнюю витебчанку. Она согласилась., – сообщил sb.by. –