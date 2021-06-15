В Витебске мужчина вступился за девушку и получил удар ножом в спину.
Инцидент произошел ночью 11 июня.
33-летний житель облцентра возвращался домой. Возле общежития он заметил, как ссорится молодая пара. Более того, парень поднял руку на подругу, что очень возмутило витебчанина. Мужчина решил заступиться за девушку. Хулиган испугался и убежал, а защитник предложил проводить 20-летнюю витебчанку. Она согласилась.
– В тот момент, когда они шли домой, к ним подбежал тот самый парень и нанес ножевое ранение в спину 33-летнему мужчине. "Скорую" пострадавшему вызвал прохожий, а девушка поспешила скрыться с места происшествия. Чуть позже оперативники вместе с нарядом ОМОНа установили личность подозреваемого и задержали парня. Им оказался 20-летний житель Витебска. В ходе опроса он пояснил, что во время конфликта понял, что не сумеет победить оппонента, а потому сбегал домой за ножом, – сообщил sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. – По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного вреда) УК РБ.
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В Витебске мужчина вступился за девушку и получил удар ножом в спину от ее парня
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