В облцентре спасатели обнаружили труп мужчины при тушении пожара.
Инцидент произошел вечером 8 декабря по улице 39-й Армии. в 19:09 спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире по улице 39-й Армии в городе Витебске.
Сотрудники МЧС прибыли на место вызова и установили, что из квартиры на четвертом этаже идет дым. Проникнув внутрь, в горящей комнате обнаружили труп мужчины.
Спасатели ликвидировали возгорание. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. В результате пожара повреждена кровать, постельные принадлежности и имущество.
– Погибшим оказался мужчина 1955 г.р., пенсионер. В квартире проживал один. Спасателей вызвала соседка. На данный момент причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем при курении или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Людмила Четвертная.
По факту возгорания проводится проверка.
Фото: МЧС
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В Витебске мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке
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