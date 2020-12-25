В Витебске можно разглядеть… трехметровых журавлей и «Сонца праз фіранку»

Встреча с тонкой бумажной красотой ждет вас в выставочном зале Витебского ОМЦНТ по улице Ленина, 35-а по 15 января 2021 года. «Сонца праз фіранку» – экспозиция, увидевшая свет в рамках арт-проекта «Портрет мастера». Название неслучайно, улыбается Анна Перлина:Анна создает резные узоры с оригинальными сюжетами, удивляя ценителей по всему миру: в Беларуси и Украине, России, Литве, Германии – тех странах, где мастерица презентует белорусское народное творчество на выставках, форумах, симпозиумах. Анна восхищает как традиционными, так и своими новаторскими декоративными композициями. Классические «фиранки», которыми с любовью когда-то украшали окна наши предки, узоры с архитектурными ансамблями, мифологическими, растительными и зооморфными мотивами, народными праздниками, обрядами и танцами – витебчанке под силу все. А еще она первый мастер в Витебской области, не побоявшаяся «замахнуться» на вытинанку размером более трех метров. К слову, огромные бумажные полотна – творчество уникальное не только для северного региона, но и для Беларуси в целом. Необычный для себя формат Анна освоила в этом году, вдохновившись примером художницы Дарьи Алешкиной из Львова. Создавать работы такого масштаба – даже технически непростая задача, признается автор:На выставке «Сонца праз фіранку» представлено больше 50 произведений Анны Перлиной. Это как крупные полотна, так и вытинанка альбомного размера. Из этой полсотни у Анны есть любимая и по совместительству самая большая работа – трехметровые журавли. Кажется, они не просто украшают стену выставочного зала, а словно танцуют. Настоящее бумажное чудо не только воплощение таланта мастерицы, но и ее признание в любви малой родине – Миорскому краю. Последний славится фестивалем «Жураўлі і журавіны». И неспроста: такое клюквенное царство еще поискать, а всего за два месяца миграции через местное верховое болото Ельня пролетают 35 (!) тысяч серых журавлей. У любителей природы есть редкий шанс – увидеть и запечатлеть танцы краснокнижных пернатых.