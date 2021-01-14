В Витебске из-за аварии без тепла были 39 домов, поликлиника и 2 детсада

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Инцидент произошел 13 января около полудня по улице Горького, 90А. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 100 мм. Без теплоснабжения оставались 39 многоквартирных жилых домов, поликлиника, общежитие, 2 детских сада и колледж.В 21.45 теплоснабжение было восстановлено.