"Из ваших успехов складывается общий успех нашей страны": Субботин на областной елке в Витебске

По доброй традиции незадолго до Нового года концертный зал «Витебск» ждет юных и талантливых ребят со всех уголков Витебской области на самую интересную сказку. Сегодня в рамках акции «Наши дети» на областном благотворительном празднике побывали 950 мальчиков и девочек в возрасте 8–14 лет. Они стали свидетелями захватывающих событий новогоднего мюзикла «Изумрудный город. ВОZвращение».





Мечты сбываются

С наступающими праздниками всех участников мероприятия поздравил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин:

– Когда куранты пробьют 12 раз, мы независимо от возраста с надеждой будем заглядывать под елку. Надеюсь, Дедушка Мороз не подведет и одарит нас всех подарками и счастьем в наступающем году. Год уходящий в жизни каждого оставил свой след. За это время в Витебской области сделано немало, в том числе в сфере образования. Мы открыли детский сад в Поставках, школы будущего в Городокском районе и Шумилино, модернизировали и переоснастили больше 20 школ... Приобретались школьные автобусы, компьютеры, другая необходимая для учреждений образования техника. Все это, несомненно, задел на будущее. Дорогие ребята, из успехов, которых вы достигли за год, тоже складывается общий успех нашей страны!





Этот год, отметил глава региона, позволил выделить большое количество одаренных, талантливых ребят. Это победители предметных олимпиад, областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований. Учащимися Витебской области в уходящем году завоевано 15 медалей на международных олимпиадах. Назовем хотя бы несколько ярких имен. Выпускница школы № 21 Орши Ксения Шестакова вошла в число победителей престижной X Европейской математической олимпиады для девушек и 62-й Международной математической олимпиады! Выпускник гимназии № 2 Витебска Дмитрий Михасько взял бронзу на VII Европейской географической олимпиаде. Одиннадцатиклассники витебской гимназии № 8 Максим Барынин завоевал золото на I Международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани. Десятиклассник гимназии № 2 Витебска Андрей Шадрин завоевал серебряную медаль на Международной олимпиаде школьников «Лаборатория подготовки талантов».





В 2021 году более 35 тысяч девчонок и мальчишек посещали объединения по интересам. Гордость дополнительного образования детей и молодежи Витебщины – восемь учащихся, вошедших в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также 42 образцовых самодеятельных коллектива.

Учащиеся области успешно представляют свои учебные заведения на республиканских и международных спортивных стартах. Традиционно успехами радуют витебские прыгуны на батуте. Победительницей первенства Европы, чемпионкой мира, серебряным призером всемирных соревнований среди возрастных групп стала Мария Сергеева из школы № 45 Витебска. Победителем всемирных соревнований среди возрастных групп стал Максим Осипенко из этой же школы. А Михей Науменко из оршанской гимназии № 1 занял третье место на Кубке мира по шахматам.





В общении с прессой Александр Субботин признался:

– Как и все, 31 декабря обязательно загадаю желание. Какое? Пусть пока что останется в секрете. А всем жителям Витебщины – и взрослым, и детям – хочу искренне пожелать здоровья, позитива и чтобы их мечты, которые действительно нужны, сбывались!

Всем мира и добра!

Участниками благотворительного мероприятия стали кадеты, олимпиадники, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований, учащиеся с успехами в общественной работе, дети из многодетных семей… Их ждало полное погружение в новогоднюю сказку. С самого утра в концертном зале «Витебск» развернулись игровые площадки и мастер-классы, выставки и фотозоны…

Две подружки Полина Ольховская и Яна Малахевич из Оршанского района поднимают большие пальцы вверх:

– Настроение – супер, самое новогоднее! Вот, решили сфотографироваться с симпатичной скульптурой тигра – хозяина будущего года – на удачу.





Полина из Юрцево, в их многодетной семье к Новому году отношение самое трепетное. У нее три брата и сестра, улыбается девочка:

– Как самая старшая хочу не просто их поздравить, но и сохранить веру в волшебство и чудо.

Яркими новогодними огнями уже украшен дом 11-летней Лизы Ермошкиной из УО "Будская детский сад – базовая школа Дубровенского района". Отличница, спортсменка, которая блистает на всех местных стартах по легкой атлетике, впечатлена:

– Спасибо за праздник, он точно запомнится! В такие моменты новогодняя атмосфера чувствуется как никогда.

К шумным праздникам не привыкать 10-летней Марии Авраменко, звездочке «Школы ведущего «Непоседы» от Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. Маша – и ведущая, и прекрасный чтец. В ее копилке немало наград, в том числе республиканских и международных. "Сегодня я не на сцене", – улыбается Маша:

– Но вести такие мероприятия мне не привыкать. Каждый раз это очень здорово! Кстати, в нашей семье есть свои новогодние традиции. Без пушистой красавицы елки под потолок не обходится.





Рад возможности побывать на благотворительной елке и семиклассник школы № 17 из Витебска Дмитрий Соколов. Талантливый 13-летний парень – постоянный участник олимпиад по разным предметам. В этом году взял третью категорию во втором туре республиканской олимпиады по географии за 9-й класс. Дима, назубок знающий моря, горы, континенты, перед Новым годом желает всем самого главного:

– Пусть пандемия скорее закончится, а путешествия, наоборот, начнутся. Всем людям и странам мира, добра и процветания!

Фото БЕЛТА



