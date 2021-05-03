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В Витебске десантники 103-й бригады провели парад Победы для одного ветерана

Ветерану Великой Отечественной войны Федору Миновичу Лисовскому 101 год. Все еще довольно бодрый, старающийся не поддаваться годам витебчанин прошел фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина. Освобождал Севастополь, воевал под Перекопом, участвовал в ожесточенных битвах с фашистами на территории Польши, брал Кенигсберг… Утром 3 мая известного в Витебске ветерана поздравили военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Символично, что троекратное «Слава героям-освободителям!» пронеслось над пятиэтажкой по улице Мира.


До 9 мая остались считанные дни. Один из самых народных и любимых праздников – веский повод вспомнить имена и истории героев-освободителей, которых уже нет с нами, сказать искреннее спасибо всем, кому мы, потомки, обязаны мирному небу над головой. Среди тех, кто приближал Победу, – Федор Лисовский. В свои сто с хвостиком он еще упорно спускается с четвертого этажа на улицу подышать свежим воздухам. Но сегодняшний выход в люди особенный, ведь на Федоре Миновиче – парадный пиджак и награды. С левой стороны, ближе к сердцу, – бутоньерка с яблоневым цветом и ленточкой в цветах национального флага Беларуси. 

За свою долгую жизнь ветеран повидал многое. Но посвященный лично ему парад Победы принимает в первый раз. Очень волнуется, до слез тронут. Под окнами его дома торжественным маршем прошли военнослужащие 103-й бригады, а военный оркестр соединения сыграл песни прошлых лет. Когда во дворе раздалось знакомое всем «День Победы», из окон многоэтажки стали подпевать. Родители поднимали малышей на руки, многие снимали необычное поздравление на мобильники. А один молодой человек отреагировал ясно и без слов: высоко поднятым вверх большим пальцем. Вы даже не представляете, какое это для нас событие, делится сын ветерана Александр Лисовский:

– Это до глубины души, до самого сердца… Спасибо! Отца, тогда молодого агронома одного из хозяйств Могилевской области, призвали в армию в 1939-м. В июне 1941-го он уже  старший сержант, командир отделения 6-го отдельного железнодорожного батальона…


На военном пути Федора Лисовского было множество опасностей, событий, едва не стоивших ему жизни. Хватало и счастливых случайностей – будто сама судьба в последний момент отводила от роковой черты. Так, в окопе немецкий танк засыпал бойца с головой. Во время бомбежки снаряд упал совсем рядом с местом, где наш герой еще недавно стоял. Разве что чудом Федору Миновичу удалось уцелеть и во время бомбежки их эшелона фашистскими самолетами… 

К ордену Красной Звезды Федора Лисовского представили за отважный поступок под Москвой. С сослуживцами он оборудовал взамен разрушенной новую переправу через реку. Здесь же советские бойцы поставили огневые установки. Немецкие «Мессершмиты» появились в небе неожиданно. Обстрел, крики, паника. Как раз в этот момент одна из пусковых рам со снарядами упала. Вот-вот должен был прогреметь взрыв. Для близлежащей деревни это означало одно – конец. Федор Минович рискнул и успел отключить все механизмы…


Во время парада фронтовик сдержанно молчал. А после срывающимся от волнения голосом признался:

– Я доволен, что не зря прожил такую долгую жизнь, что есть люди, которые понимают и поддерживают меня, не забывают даже сегодня. Спасибо!

Теплых слов для витебских десантников, подаривших Федору Лисовскому незабываемый праздник, и, конечно, для самого ветерана не пожалела его соседка Тамара Барбашина:

– Гордимся, что такой замечательный, светлый человек живет рядом с нами. Услышав сегодня оркестр, сразу поняла, в честь кого он играет. Оптимизму, силе духа, неравнодушию нашего замечательного соседа можно по-доброму позавидовать. Именно на таких людей надо держать равнение. С великим праздником его и всех нас, с наступающим Днем Победы! 
В Витебской области осталось около 500 ветеранов Великой Отечественной войны. Количество бывших узников фашистских лагерей сократилось до 2800 человек. 
По словам заместителя командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Дениса Кривенцова, проведение подобных мероприятий стало доброй традицией для их бригады. Накануне 9 мая витебские десантники таким образом вносят свой вклад в республиканскую акцию «Беларусь помнит». Помним и гордимся каждым из своих настоящих героев!






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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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