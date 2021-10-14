В Витебске чествовали обладательниц ордена Матери и лауреатов премии имени З.М. Туснолобовой-Марченко

Жительниц Северного региона поздравили с самым теплым, душевным праздником – Днем матери.

По доброй традиции сегодня в Витебске, как и по всей стране, проходит торжественный прием, приуроченный ко Дню матери. В этом году орденом Матери наградили 10 представительниц Витебской области. Еще 25 удостоены почетного звания лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.





Жительниц области, в том числе многодетных мам, искренне поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:

-- От чистого сердца говорю, вы -- наша гордость! Будьте счастливы, здоровы, живите долго и никогда не сожалейте, что вы – многодетные мамы. Страна поможет, даже не сомневайтесь!





Приехавшую из агрогородка Волынцы Татьяну Артеменок переполняют эмоции:

– Что испытала, узнав, что стала лауреатом премии имени Туснолобовой-Марченко? Конечно, радость, понимание – то, что я делаю, не остается незамеченным. Отличной новостью сразу же поделилась с детьми, их у меня четверо, и каждым могу по праву гордиться.





Татьяна Николаевна – воспитатель приемной семьи отдела по образованию Верхнедвинского райисполкома. Но никогда в жизни она не делила детей на своих и чужих. Хорошо помнит, как в их семью и ее сердце впервые вошел приемный малыш. Наденьке не было и трех лет. А сегодня она – умница, красавица, студентка Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова. Во всех смыслах – наша Надежда, улыбается мама:

– Она многократный призер состязаний по легкой атлетике, ее фото было на школьной Доске почета. В моей памяти навсегда – искренние объятья, белые банты, первое, еще робкое: «Мама...»





С прошлого года под крылом Татьяны Николаевны семилетняя Катя. Второклассница – настоящая мамина помощница. Старшие дети уже выпорхнули из гнезда, вздыхает Татьяна Артеменок:

– У сына, 29-летнего Павла, два высших образования, 23-летняя Наталья работает ведущим инженером на «Полоцк-Стекловолокно». Думаю, я очень счастливая мама, если все мои дети счастливы, то и я тоже.





В семье Светланы и Юрия Беляковых из Витебска детей пятеро. Старшей дочке Александре 21 год, начинает перечислять Светлана Борисовна:

– Она, как и я, педагог, учит школьников русскому языку и литературе. Сыну Дмитрию на днях стукнет 20, Артему – 13, Терентию – 7. Самому маленькому – Фаддею – 5.

В 2017-м Светлана Борисовна получила орден Матери, сейчас черед премии имени Туснолобовой-Марченко. Интересно, что быть многодетной мамой Светлане будто на роду написано. Ее бабушка по материнской линии родила 11 (!) детей. «У бабушки по папе, как и у меня, было пятеро», –смеется героиня события:

– Каково это, поднимать столько детей? Думаю, это никогда не было и не будет просто. Да, растить сложно, но вырастить достойным, порядочным человеком еще сложнее. В этом плане для меня пример – родная сестра моей бабушки, прекрасно заботившаяся о троих внуках. Это при том, что неудачно взятая пункция на 40 лет усадила ее в инвалидное кресло.





Жительница Сенненского района Елена Приставко – мама пятерых мальчишек. «Половина футбольной команды», – шутит сельчанка, награжденная орденом Матери. Самому младшему – Макару –1,5 года. До выхода в декрет с ним Елена Николаевна была старшей медсестрой Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Наш 17-летний Никита окончил Витебское кадетское училище, делится мама:

– Сейчас он курсант Института пограничной службы Республики Беларусь. Матвею 5 лет, Степан – второклассник, Егор учится в 7 классе. Супруг Владимир – водитель-дальнобойщик, наш главный добытчик и опора. У него золотые руки. С поддержкой государства мы построили большой дом в родном Богушевске. Родили пятерых сыновей, а деревьев, которые муж посадил, работая когда-то в лесхозе, хватит на целый бор. Так что программа даже перевыполнена.





ЦИФРА

Только за девять месяцев этого года орденом Матери отмечена 61 жительница Витебской области. С момента учреждения в 2003 году премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко ее лауреатами стали 547 женщин.



















