Работники МЧС помогли женщинам, которые заблудились в лесном массиве Вилейского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
29 июня в 4:54 от дежурного местного РОВД спасателям поступило сообщение о том, что в лесу деревни Лески Вилейского района потерялись люди. Было установлено: вечером накануне две женщины ушли из агрогородка Ижа, направились через лес в сторону Слободского озера и заблудились.
– Женщины позвонили нам, но у них разрядился телефон. Вместе с милиционерами по геолокации мы определили место их последнего местонахождения. Но там их не было. Я отправился в лес с включенным сигнально-говорящим устройством, – рассказал заместитель начальника Вилейского РОЧС Евгений Шалухо.
Поиск пропавших проводили работники МЧС и ОСВОД. В 7:43 29 июня их нашли. Женщины были в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
Фото из архива БЕЛТА
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В Вилейском районе спасатели нашли заблудившихся в лесу женщин
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