В Вилейском районе при пожаре спасли мужчину

4 октября в 14:37 спасателям стало известно о загорании жилого дома в агрогородке Долгиново. В момент возгорания в жилище были дочь и брат хозяйки. Когда сотрудники МЧС прибыли, деревянный одноэтажный дом был охвачен пламенем. Спасатели увидели, как молодая женщина пытается выбраться через оконный проем. Она сообщила, что в доме был еще один человек. В комнате работники МЧС обнаружили мужчину и помогли ему выбраться через окно на улицу. С ожогами пострадавший был госпитализирован.В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество в жилом доме и пристройках. Причина пожара устанавливается. Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.Фото МЧС