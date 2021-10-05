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В Вилейском районе при пожаре спасли мужчину

Работники МЧС спасли мужчину при пожаре дома в Вилейском районе. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.


4 октября в 14:37 спасателям стало известно о загорании жилого дома в агрогородке Долгиново. В момент возгорания в жилище были дочь и брат хозяйки. Когда сотрудники МЧС прибыли, деревянный одноэтажный дом был охвачен пламенем. Спасатели увидели, как молодая женщина пытается выбраться через оконный проем. Она сообщила, что в доме был еще один человек. В комнате работники МЧС обнаружили мужчину и помогли ему выбраться через окно на улицу. С ожогами пострадавший был госпитализирован. 

В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество в жилом доме и пристройках. Причина пожара устанавливается. Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото МЧС
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