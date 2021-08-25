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  2. В Вилейском районе при пожаре погиб мужчина

В Вилейском районе при пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла 25 августа в деревне Камено. 


В 2:42 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном доме. 

По приезде подразделений МЧС наблюдалось задымление. В одной из комнат без признаков жизни был обнаружен мужчина 1971 года рождения, неработающий. Установлено, что дом принадлежит гражданке 1966 года рождения. На момент возгорания пенсионерки дома не было. По факту пожара и гибели мужчины проводится проверка, – сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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