В Вилейском районе при тушении пожара в собственном доме пострадал мужчина.
Инцидент произошел сегодня в 3.22 в деревне Русское село. Сотрудники МЧС от гражданки получили сообщение о возгорании жилого дома.
- По прибытии спасателей частная собственность горела отрытым пламенем. В результате пожара огнем уничтожена крыша по всей площади, повреждено имущество и стены. При самостоятельном тушении возгорания 48-летний хозяин получил ожоги 1-3 степени. Его доставили в медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается, - сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.
Опубликовано:
685
В Вилейском районе мужчина пострадал при тушении пожара в собственном доме
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter