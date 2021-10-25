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  2. В Вилейском районе мужчина поджег дом брата

В Вилейском районе мужчина поджег дом брата

Житель Вилейского района из-за обиды поджег дом, где жил его брат. Об этом сообщает СК


Случай произошел вечером 6 сентября в агрогородке Вязынь. 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином порог и входную дверь квартиры четырехквартирного дома и поджег спичкой.  

В квартире проживал его 41-летний брат с сожительницей. В результате пожара огнем уничтожены две квартиры в доме, женщина получила травмы. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

Установлено, что накануне происшествия 36-летний мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. По предварительным данным, между братьями произошла ссора, в результате которой злоумышленник из-за обиды поджег дом. 

В настоящее время мужчина заключен под стражу в связи с совершением преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 (угон транспортного средства, совершенный повторно) и ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) УК. Находясь под стражей, он решил сознаться в совершении еще одного преступления и написал явку с повинной.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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