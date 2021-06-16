В Вилейском районе 8-летний велосипедист попал под колеса авто

Сегодня около 12:50 в деревне Баровцы мальчик на велосипеде "Альтаир", двигаясь по проезжей части дороги Баровцы – Уречье, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Ауди-80", водитель которой двигался в попутном направлении. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.Госавтоинспекция Минской области призывает водителей быть предельно внимательными при проезде населенных пунктов.напомнили в Госавтоинспекции.Фото УВД Минского облисполкома