В Вилейском районе 8-летний велосипедист попал под колеса авто

В результате ДТП был травмирован восьмилетний велосипедист, сообщает УВД Минского облисполкома.
Сегодня около 12:50 в деревне Баровцы мальчик на велосипеде "Альтаир", двигаясь по проезжей части дороги Баровцы – Уречье, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Ауди-80", водитель которой двигался в попутном направлении. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.
Госавтоинспекция Минской области призывает водителей быть предельно внимательными при проезде населенных пунктов.
– Обращаем внимание и на то, что несовершеннолетним велосипедистам, не достигшим 14-летнего возраста, категорически запрещается находиться на дорогах общего пользования без сопровождения взрослых, – напомнили в Госавтоинспекции.
Фото УВД Минского облисполкома
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