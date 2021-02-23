В Ветковском районе в День защитников Отечества торжественно перезахоронили останки 21 красноармейца

Исследование останков показало, что они принадлежат военнослужащим, погибшим во время Великой Отечественной войны в боях за оборону района. К сожалению, установить их имена, не представилось возможным. Останки предали земле в агрогородке Шерстин с подобающими почестями, где уже имеется масштабное братское захоронение. Состоялся торжественный митинг, на котором присутствовало руководство района, местные жители, поисковики, молодежь.сказал на митингеФото Дмитрия Исаченко