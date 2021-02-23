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  2. В Ветковском районе в День защитников Отечества торжественно перезахоронили останки 21 красноармейца

В Ветковском районе в День защитников Отечества торжественно перезахоронили останки 21 красноармейца

Останки были обнаружены в ходе поисковых работ на территории района в сентябре прошлого года. Их провели специализированное поисковое подразделение войсковой части 28443 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси и члены общественного поискового объединения «Нiколi не забудзем». 


Исследование останков показало, что они принадлежат военнослужащим, погибшим во время Великой Отечественной войны в боях за оборону района. К сожалению, установить их имена, не представилось возможным. Останки  предали земле в агрогородке Шерстин с подобающими почестями, где уже имеется масштабное братское захоронение. Состоялся торжественный митинг, на котором присутствовало руководство района, местные жители, поисковики, молодежь. 


- Со времен освобождения Ветковщины от фашистских оккупантов прошло уже 77 лет. Но наша многострадальная земля до сегодняшних дней хранит останки погибших воинов. Благодаря поисковикам военнослужащие находят упокоение среди таких же, как они солдат и офицеров, сложивших свои головы за Победу и свободы в 1943 году, - сказал на митинге председатель Ветковского райсовета Виктор Масейков




Фото Дмитрия Исаченко
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