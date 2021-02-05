Происшествие произошло на 21 километре автодороги Р-30 Ветка – Чечерск – Ямное, на автомобильном мосту через Сож.
По информации Госавтоинспекции автомобиль Opel Zafira при обгоне попутно двигавшегося автомобиля Nissan Terrano столкнулся с ним, затем Nissan столкнулся с маршрутным такси Mercedes Benz.
– В результате происшествия пострадали водители легковушек 52 и 54 лет. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в районную больницу, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Чтобы извлечь пострадавших из покореженных транспортных средств на место происшествия выезжали спасатели. Водитель маршрутки и пассажиры не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Ветковском районе на мосту столкнулись две иномарки и маршрутное такси: пострадали водители легковушек
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