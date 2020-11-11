ДТП произошло в деревне Старое Село.
–Автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего водителя при выезде со второстепенной дороги наехал на 9-летнего мальчика на велосипеде. Тот пересекал проезжую часть на перекрестке по линии тротуара. Ребенок получил травмы и был доставлен в районную больницу, – рассказала подробности произошедшего официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Ветковском районе иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
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