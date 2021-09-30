В Ветковском районе госавтоинспекторы предотвратили вывоз из страны пяти тонн металлолома

Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома во время несения службы рано утром остановили автомобиль ГАЗ 3307, шедший по проселочной дороге со стороны трассы Гомель – Ветка – Чечерск – Ямное в сторону Российской Федерации.





В нем оказалось около пяти тонн лома черного металла. 27-летний водитель не предъявил разрешающих документов на вывоз вторсырья, признался, что вез его для сбыта в соседнюю Брянскую область. Закупочная цена на лом в соседней стране выше. Это и привлекает желающих заработать, что является нарушением закона.





– Автомобиль вместе с водителем доставили для дальнейшего разбирательства в ОВД Ветковского райисполкома, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.