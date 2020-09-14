В Ветке «Жигули» сбили девочку-подростка. Она в больнице

Происшествие случилось в районе автовокзала. 14-летняя девочка-пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
– Водитель автомобиля ВАЗ 21074 не предоставил ей преимущество в движении и не пропустил, произошел наезд. Пешеход получила травмы и была госпитализирована в районную больницу, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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