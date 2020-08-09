В Ветке подарки от «Белой Руси» получают голосующие впервые и многодетные родители

Избирательный участок № 13 в Ветке разместился в здании средней школы № 1. Это учреждение с богатой историей – пару лет назад отметило свое 150-летие. Школа носит имя уроженца Ветковского района, прославленного советского дипломата Андрея Громыко – всемирно известного «Мистера Нет».

Для избирателей сегодня здесь подготовили широкую развлекательную программу: концерты, спортивные состязания, мастер-классы по росписи сумок, акции с пожеланиями для страны, мини-экспозицию с рушниками из Ветковского музея старообрядчества и народных традиций.





Представители общественного объединения «Белая Русь» поздравляли на участке молодых людей, которые впервые получили возможность проголосовать, и многодетные семьи. Подарки среди прочих получили Сергей и Марина Воиновы. Они воспитывают троих детей, в прошлом году заняли третье место на областном этапе конкурса «Семья года». Марина Воинова рассказала, что на такие важные государственные мероприятия ходят всей семьей.

– Своим примером мы хотим показать детям, что нельзя быть безразличными к своей судьбе и судьбе страны. Для детей это как праздник, маленькое путешествие – зайти вместе со взрослыми в кабинку для голосования, опустить бюллетень в урну. Мы сегодня пришли, чтобы отдать свой голос за хорошее будущее для нас и наших детей. Мы любим свой маленький уютный городок, хотели бы сохранить все то, чего добились, и сделать его еще лучше. Неплохо было бы усовершенствовать инфраструктуру для молодежи – чтобы было где собраться и провести свободное время. Надеемся, что на поддержку молодого поколения власть в будущем обратит еще более пристальное внимание.





По словам председателя участковой комиссии Татьяны Зеленковой, всего в списках на участке 2351 человек, большая часть из них проголосовала досрочно.



