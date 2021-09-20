В Ветке на три года ограничения свободы осужден водитель, спровоцировавший ДТП из-за состояния здоровья

ДТП произошло в феврале этого года на мосту неподалеку от Ветки. Согласно материалам дела, 53-летний житель Гомельского района на автомобиле Opel обгонял транспортные средства в нарушение ПДД и с превышением скорости. Во время движения с ним случился эпилептический приступ, он потерял управление легковушкой. Она столкнулась с двигавшимся во встречном направлении Nissan Terrano. После этого с автомобилем Nissan столкнулось маршрутное такси, которое шло попутно.





В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил тяжелые травмы.

Следствие установило, что водитель Opel на протяжении длительного времени страдает эпилепсией и ему назначены для постоянного приема лекарства. Они имеют противопоказания, препятствующие управлению транспортом. Несмотря на это, мужчина продолжал ездить на автомобиле, в том числе в служебных целях.

– Суд Ветковского района, рассмотрев дело, признал мужчину виновным и в качестве наказания определил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта в течение 5 лет. С обвиняемого в пользу потерпевшего постановлено взыскать возмещение морального вреда в 15 000 рублей, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Процесс проходил в закрытом формате.

Фото из материалов дела.

