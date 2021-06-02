В весенний период за счет средств БООР проведено зарыбление водоемов страны

Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») в весенний период за счет организации провело зарыбление семи водоемов страны, сообщили в этой общественной организации.
– В весенний период 2021 года за счет средств РГОО «БООР», полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, проведено зарыбление семи водоемов: озер Серокоротня и Кашо в Витебской области, водохранилища Волпенское и озера Альбертинское в Гродненской области, пруда Девичий и водохранилища Войковское (Плещенецкое) в Минской области, а также водохранилища Палужское в Могилевской области, – проинформировали в организации.
В данные водоемы вселено 315 тысяч штук разновозрастного рыбопосадочного материала (щука, карп, белый амур, толстолобик, карась), в том числе 302 тысячи личинок щуки. Общий вес вселенной рыбы составил около трех тонн.
Последним в весеннем сезоне зарыбляли Войковское (Плещенецкое) водохранилище, расположенное в Логойском районе.
– Процесс был организован в соответствии с биологическим обоснованием зарыбления данного водохранилища, а также в целях улучшения видового состава ихтиофауны, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости данного водоема, – отметили в БООР. – Всего вселено 206,7 килограмма карпа (510 штук) и 100 килограммов карася (1660 штук). В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы организован контроль соответствующими службами.
Плещеницкое (Войковское) водохранилище расположено на реке Двинаса в 34 километрах от ее устья, за 24 километра на север от города Логойск, возле западной окраины г.п. Плещеницы. Площадь составляет 2,04 квадратных километра. Максимальная глубина – 6,3 метра, длина – 2,9 километра, объем воды – 5,1 миллиона кубических метров. Было построено в 1960 году для регулирования речного стока, рекреации и спортивных мероприятий. Берега находятся под лесом, правый – заболоченный, левый – высокий. Дно выстлано илом, на мелководье – песком. Замерзает в начале декабря, лед держится до второй половины марта. Водохранилище интенсивно зарастает, особенно в верхней части и в заливе. Водятся и ловятся карп, щука, карась, плотва, окунь, лещ, красноперка, пескарь.
Фото: сайт РГОО «БООР».
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В весенний период за счет средств БООР проведено зарыбление водоемов страны
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