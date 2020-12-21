В Верхнем городе установят карусель и покажут перформанс

В ГУ «Минскконцерт» пояснили, что в историческом центре Минска будет установлен новый арт-объект в виде новогодней карусели. А рядом с ней развернется представление с участием гротескных персонажей. Зрителей порадуют артисты балета и циркового искусства. Не обойдется и без виновников торжества – Деда Мороза и Снегурочки. Шоу проведут в сопровождении световых и пиротехнических эффектов.Минчан и гостей столицы приглашают на перформанс ежедневно с 26 декабря по 2 января в 17:00 и 20:00.