С 26 декабря в Верхнем городе начнутся показы театрализованного представления «Новогодняя карусель, или Тайна афишной тумбы», сообщает «Минск-Новости».
В ГУ «Минскконцерт» пояснили, что в историческом центре Минска будет установлен новый арт-объект в виде новогодней карусели. А рядом с ней развернется представление с участием гротескных персонажей. Зрителей порадуют артисты балета и циркового искусства. Не обойдется и без виновников торжества – Деда Мороза и Снегурочки. Шоу проведут в сопровождении световых и пиротехнических эффектов.
Минчан и гостей столицы приглашают на перформанс ежедневно с 26 декабря по 2 января в 17:00 и 20:00.
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В Верхнем городе установят карусель и покажут перформанс
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