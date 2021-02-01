Концерт для детей и их родителей из произведений классики и джаза в авторской аранжировке соберет детей и взрослых в концертном зале «Верхний город» в субботу, 6 января, сообщает «Минск-Новости».
Об искусстве зрителям расскажут с помощью джазовых произведений и книг. Организаторы подобрали десять детских книг и композиции, которые с ними ассоциируются.
Увлекательные факты обо всех направлениях искусства в авторском прочтении юным зрителям представит один из самых популярных профессиональных джазовых коллективов Беларуси VIP Jazz Андрея Славинского.
Желающих приглашают 6 февраля в 11:00 в концертный зал «Верхний город» (пл. Свободы, 23а).
Фото: БЕЛТА
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В "Верхнем городе" пройдет детский джазовый концерт
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