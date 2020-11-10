В Верхнедвинском районе молодой человек в состоянии алкогольного опьянения обокрал продуктовый магазин, а затем поджег его.
Злоумышленником оказался 27-летний житель Верхнедвинска.
Накануне подозреваемый приехал из райцентра в родную деревню к родителям. Парень отправился на день рождения к другу, где изрядно подвыпил. Ночью, когда праздник закончился, молодой человек пошел домой, однако по пути в его поле зрения попалось здание, в котором находились два местных магазина. В одном продавали ритуальные принадлежности, а в другом продукты и прочие товары.
По предварительной информации, 27-летний горожанин попал внутрь здания, разбив стеклопакет. Изначально он обыскал ритуальный магазин. Там он устроил беспорядок, затем, сняв майку, он продолжил «ревизию» в продуктовом. В общей сложности злоумышленник похитил около 2000 рублей и несколько пачек сигарет. Вынес и пару бутылок пива, однако забирать их по какой-то причине не стал. После всего парень поджег магазин и отправился домой спать.
– Наутро горожанин уехал из агрогородка Борковичи обратно в Верхнедвинск. Там он и был задержан сотрудниками милиции. В ходе опроса парень рассказал, что не помнит события той ночи, поэтому обо всех своих действиях он узнал от оперативников. Ранее молодой человек не привлекался, – рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
В результате пожара торговый объект с продуктами был практически полностью уничтожен огнем.
Действиям поджигателя будет дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Витебского облисполкома
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В Верхнедвинском районе горожанин обокрал магазин, а после сжег его
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