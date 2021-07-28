В венках по колено: президент Франции стал героем мемов после визита в Полинезию

Пользователи сети впечатлились снимками и принялись создавать различные фото- и видеомемы, которые вмиг распространились по всем социальным сетям со смешными подписями. Здесь вам и цветочная клумба, и вязаная люстра, и героиня из фильма «Солнцестояние». Мы собрали подборку лучших из них.
Правда, и без фейков не обошлось. Как выяснилось позже, Макрон не был одарен венками аж до самого колена, как на фотожабах.
@kenny_e8
Шиза шизная ##врек♬ Spongebob - Dante9k
Фото: Рейтер, twitter.com/NTarnopolsky, twitter.com/JackDeLaConcha, tiktok.com/@kenny_e8