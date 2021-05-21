В Венгрии начинают отменять ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Об этом сегодня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Обран в эфире радиостанции Kossuth Radio, сообщает ТАСС.
– Комендантский час и обязательный масочный режим будут отменены, – отметил Орбан.
Также разрешаются мероприятия с участием более 500 человек на открытых площадках и занятия спортом на свежем воздухе. Свадьбы смогут проводиться без ограничений. По словам премьера, точная дата отмены упомянутых ограничений пока неизвестна.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
598
В Венгрии отменят обязательный масочный режим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter