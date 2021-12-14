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  2. В Венгрии автомобиль с мигрантами врезался в дом – погибли семь человек

В Венгрии автомобиль с мигрантами врезался в дом – погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли, еще четверо пострадали в результате аварии, произошедшей в ночь на 14 декабря в населенном пункте Морахалом на юге Венгрии. По данным полиции, перевозившее мигрантов транспортное средство врезалось в дом, пишет ТАСС.


– Автомобиль врезался в дом и перевернулся. Помимо водителя в машине ехали десять нелегальных мигрантов. В результате аварии пострадали четверо вместе с водителем, остальные погибли на месте. Водитель был задержан и привлечен к ответственности в окружном управлении полиции <...> за контрабанду людей и создание несчастного случая со смертельным исходом, – уточнили в полиции.

Данных о состоянии пострадавших в настоящий момент нет.

В правоохранительных органах также не сообщили, был ли дом жилым. На обнародованном стражами порядка снимке изображена небольшая одноэтажная постройка с небольшими повреждениями.

Фото: pixabay.com
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