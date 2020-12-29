Более 30 человек пострадали в результате взрыва газовых баллонов в грузовике. Об этом сообщает газета El Nacional.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел на территории штата Монагас в Венесуэле. Взрыв прогремел, когда люди пытались вытащить баллоны из горящего автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницы.
По данному факту местной полицией проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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В Венесуэле произошел взрыв газа. Есть пострадавшие
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