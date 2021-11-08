В Венесуэле будут вакцинировать от коронавируса детей старше 2 лет

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Уточняется, что сейчас в Венесуэле привито 70% населения.– заявил Николас Мадуро.Он также добавил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря – 90%.С начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились более 412 тыс. человек, почти 5 тыс. скончались от последствий заражения. Для вакцинации используются препараты, полученные от России, Китая и Кубы.