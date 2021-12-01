В Вене обсудили текущие и перспективные проекты технического сотрудничества ЮНИДО в Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в качестве главы белорусской делегации 30 ноября выступил в ходе пленарного заседания 19-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене. Об этом sb.by сообщили в МИД.
В своем выступлении Сергей Алейник подчеркнул важность эффективной деятельности организации и предпринимаемых усилий по устойчивому и всеохватному промышленному развитию стран мира, включая содействие скорейшему восстановлению промышленности после пандемии на более экологичной и технологичной основе.
Заместитель главы МИД Беларуси особо приветствовал усилия организации в сфере экономики замкнутого цикла, экологии и энергетики, использование цифровизации для ускоренного перехода к более эффективным моделям промышленного производства, а также стремление к максимально полному учету интересов и потребностей разных категорий государств-членов, в особенности стран со средним уровнем дохода.
Глава белорусской делегации поздравил Герда Мюллера с назначением на пост руководителя ЮНИДО и заверил в готовности Беларуси продолжить активное взаимодействие и сотрудничество по всем направлениям работы организации. После сессии также состоялась встреча Сергея Алейника с новым Гендиректором ЮНИДО, в ходе которой были обсуждены текущие и перспективные проекты технического сотрудничества организации в Беларуси.
Фото: МИД