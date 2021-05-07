В Вендорожкой школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова

Идея открыть памятный знак в честь земляка, уроженца Вендорожского сельсовета, появилась у директора школы Вячеслава Орловского:Сам Игорь Альгертович вспоминает, что когда ему было 7 лет, видел Героя Советского Союза лично:Дело педагога решили продолжить. За содействием обратились к председателю Могилевского районного общественного объединения ветеранов Виктору Пинчуку. Он сразу ухватился за эту тему.– отметил Вячеслав Валентинович.Михаил Романьков – уроженец деревни Дубинка Могилевского района. В ряды Красной Армии вступил в 1944 году. Возглавлял пулеметный расчет 350-го стрелкового полка, который 22 марта 1945 года в течение боя за польскую деревню Радау смог уничтожить десятки вражеских солдат и офицеров. Через два дня, 24 марта, проявил себя при высадке десанта через залив Фришес-Хафф на косу в районе Хейлигенбейля, сумев сдержать большие силы врага при помощи пулемета. Уже 5–6 мая 1945 года во время боя на косе Фришес-Нерунг получил ранение, но строй не покинул. А 29 июня 1945 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему было всего 19 лет.К слову, в школе уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Так, в 2019 году здесь была открыта Стена памяти. На ней портреты 80 земляков, уроженцев Вендорожского сельсовета., – отметил Вячеслав Орловский.А в прошлом году в школе появился музей с семейными экспонатами и находками, которые были обнаружены во время раскопок в Могилевском районе.