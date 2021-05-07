Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Вендорожкой школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова

В Вендорожкой школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова

Сегодня в Вендорожской школе Могилевского района прошла торжественная линейка, приуроченная к 9 Мая. К важной дате в школе открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова. В мероприятии участвовали представители местного хозяйства, педагоги и ученики школы.  


Идея открыть памятный знак в честь земляка, уроженца Вендорожского сельсовета, появилась у директора школы Вячеслава Орловского:

– Продолжили дело, которое в свое время начал наш педагог, учитель допризывной подготовки Игорь Альгертович Кветковский, который сейчас на пенсии. Он увлекается историей, собирал информацию о партизанском движении. Еще в детстве его отец рассказывал о товарище Романькове, с которым дружил. 




Сам Игорь Альгертович вспоминает, что когда ему было 7 лет, видел Героя Советского Союза лично:

– Отец с ним встречался несколько раз уже в Могилеве. Спустя много лет и стал собирать информацию. В архивах нашел наградные листы, основные сведения о боях, в которых он принимал участие.

Дело педагога решили продолжить. За содействием обратились к председателю Могилевского районного общественного объединения ветеранов Виктору Пинчуку. Он  сразу ухватился за эту тему. 

– С нашей стороны нужно было найти все важные сведения о Герое Советского Союза. Нужную информацию почерпнули в электронной базе документов «Память народа». Удалось отыскать и родственников Романькова – внука Александра и правнука Константина, – отметил Вячеслав Валентинович. – К сожалению, у них не получилось побывать на торжественном открытии памятного знака. 



Михаил Романьков – уроженец деревни Дубинка Могилевского района. В ряды Красной Армии вступил в 1944 году. Возглавлял пулеметный расчет 350-го стрелкового полка, который 22 марта 1945 года в течение боя за польскую деревню Радау смог уничтожить десятки вражеских солдат и офицеров. Через два дня, 24 марта, проявил себя при высадке десанта через залив Фришес-Хафф на косу в районе Хейлигенбейля, сумев сдержать большие силы врага при помощи пулемета. Уже 5–6 мая 1945 года во время боя на косе Фришес-Нерунг получил ранение, но строй не покинул. А 29 июня 1945 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему было всего 19 лет. 

К слову, в школе уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Так, в 2019 году здесь была открыта Стена памяти. На ней портреты 80 земляков, уроженцев Вендорожского сельсовета. 

– Чтобы вовлечь ребят в патриотическую тему, вместе стали изучать военную историю родного края и задумали интересный проект. Школьники вместе с родителями, педагоги, сельчане приносили портреты своих родственников, которые участвовали в войне: кто-то ушел на фронт, в партизаны. Вместе со снимками искали сведения об этих людях. Так насобирали 75 историй о наших земляках и к 75-й годовщине освобождения Беларуси в 2019 году открыли Стену памяти, – отметил Вячеслав Орловский. – Сейчас на Стене уже 80 имен.

А в прошлом году в школе появился музей с семейными экспонатами и находками, которые были обнаружены во время раскопок в Могилевском районе. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна БИЗЮК
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске дали старт проекту «Их именами названы студенческие отряды»
Лукашенко – о заговорщиках и противниках власти: ничего у них не получится!
Соловей: «За свой подвиг ветераны достойны особого уважения и внимания»
Что нужно знать о целиакии
Вячеслав Скудный готовится стартовать в финале Всебелорусского кросса на призы нашей газеты, но мечтает об Олимпиаде
Белорусский Красный Крест поделился результатами работы за прошлый год
В Гродно чествовали почетного пограничника Беларуси Григория Обелевского
Пробуждение винограда: почему лоза плачет и чем ее утешить
Сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, касающийся вопросов оборота токенов
Посол Беларуси встретился с мэром венгерского города Секешфехервар: в ближайшие месяцы пройдет региональный бизнес-форум
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
Заяц поздравил с Днем Победы коллектив и пациентов областного госпиталя инвалидов Отечественной войны
Лукашенко: ветераны не взяли бы кровавые деньги у предателей
День Белых журавлей: в Витебске прошла необычная акция
В Вендорожкой школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова
Председатель ГКНТ Александр Шумилин возложил цветы к памятнику погибшим в годы ВОВ сотрудникам и преподавателям БГУФК
На торгах 7 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Лукашенко – о беглых белорусах: европейцы ужаснулись тому, что эти «лахушки» от них требуют
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Могилевские спасатели душевно поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Семеновича Моисеева
Лукашенко просит белорусов пожилого возраста сделать прививку от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память о Великой Победе мы должны, обязаны сберечь
Ольга Немогай и Вячеслав Скудный стали победителями Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» на дистанции пять километров
Президент анонсировал обнародование новых подробностей заговора против государства
Пятая сессия Совета Республики начала работу
Матчами в Сморгони и Гомеле стартует восьмой тур ЧБ по футболу
Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о возмещении банковских вкладов
Лукашенко – о возбуждении дела против него в Германии: мягко говоря, неумные люди
В Парламенте пройдут слушания о совершенствовании системы образования
Министр здравоохранения возложил цветы к мемориальной доске военному врачу, Герою СССР Евгению Клумову
Ключевой свидетель – о «благодарностях» топ-менеджерам Белгазпромбанка
Председатель Госкомвоенпрома почтил память погибших в годы войны и возложил венок к братской могиле на бульваре Толбухина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два мира – две судьбы
Мы празднуем не только освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но и победу над вызовами 2020 года – Казаков
Коваленя: каждая пядь нашей земли полита кровью советских людей
Погода 8 мая: кратковременные дожди и до 12 градусов тепла
Казаков: телевидение не должно погибнуть из-за YouTube – это парадоксальная история
Делегация Таможенного комитета возложила цветы и венки в мемориальном комплексе «Тростенец»
Казаков: профессия журналиста дает возможность чувствовать жизнь
Владимир Гусаков: произошедшее в годы войны – огромная трагедия для нашей страны
На "Гродно Азоте" будут временно остановлены на ремонт два цеха
«Нью-Джерси» Шаранговича добился второй победы подряд
В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Каким будет сезон?
Благотворительный концерт «Голоса Победы» в Белорусском государственном академическом музыкальном театре подарил ветеранам положительные эмоции
Лукашенко: когда нас решили попробовать на зуб, впереди пошли люди в погонах
Геннадий Кучко: мы работаем, чтобы в нашей республике продовольствия всегда было в достатке
Авторы
СКАНИРУЙТЕ