В «Великом камне» зарегистрировали первый стартап в рамках программы поддержки инновационных проектов «Искра»

В индустриальном парке «Великий камень» сегодня зарегистрировали первый стартап, который будет работать в рамках программы поддержки инновационных проектов «Искра». ООО «Кропфлит» первому в рамках недавно подписанного указа Президента №215 присвоен статус субъекта инновационной деятельности. Компания вскоре начнет свою работу в Китайско-Белорусском центре сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Стартап продолжит реализовывать инновационный комплекс для внесения средств защиты растений дронами.







Цифровизация агропромышленного комплекса имеет большой потенциал, позволяет найти возможности для закрытия пробелов в точном и своевременном внесении средств защиты растений и микроудобрений. Именно это предлагают в ООО «Кропфлит». Это позволило привлечь к себе большой интерес со стороны индустриального парка «Великий камень» и даже стать первым стартапом, которому будет оказана поддержка за счет программы «Искра».







Глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко во время церемонии регистрации первого стартапа в рамках программы «Искра» особо отметил, что в юридической практике парка впервые введен термин «субъект инновационной детальности»:



– Мы рассчитывали, что центр инноваций будет действительно эпицентром притяжения инновационных проектов, молодых ученых, предпринимателей, которые смогут в парке «Великий камень» реализовать свои идеи. Это стало реальным еще и в том числе благодаря тому, что в этом году Глава государства 11 июня подписал новый Указ о парке № 215, в соответствии с которым есть возможность юридически предоставить льготы для субъектов инновационной деятельности на два года. Вместе с тем хочу отметить, что через полгода мы сделаем ревизию и оценим развитие данного стартапа. Для нас важно, чтобы через два года данный проект стал резидентом.



В свою очередь помощник генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» У Пэн также обратил внимание на то, что в этом году индустриальный парк вступил во вторую пятилетку:



– Мы двигаемся по направлению эффективного развития. Таким образом инновационная деятельность станет в скором времени ключевой составляющей развития парка.



Сегодня у проекта «Кропфлит» уже произведен первый полноценный комплекс, привлечен ряд инвесторов, сделано несколько продаж на локальном и международном рынках, проект занял первое место в стартап-конкурсе «Tibo», первое место на стартап-конкурсе «Start-up Great Challenge». Также сейчас у стартапа заключены предварительные контракты и заказы комплексов на сумму 2,2 млн долларов.



– Это в первую очередь экосистемный продукт цифровой трансформации агропромышленного комплекса, – рассказал журналистам директор ООО «Кропфлит» Михаил Кузьменков. – Мы успешно работаем с партнерами из КНР и видим огромный потенциал в наращивании сотрудничества в части производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Наша задача производить здесь в парке качественный высокотехнологический продукт и обеспечивать его глобальное масштабирование.

Комплекс для внесения средств защиты растений и микроудобрений состоит из нескольких дронов-опрыскивателей, дрона, который оцифровывает поле, указывает на нем препятствия и его пределы. Также цифровую платформу, позволяющую собирать всю информацию.



– Первый модуль платформы уже готов и доступен для скачивания. Наши комплексы можно эффективно и выгодного использовать, когда речь идет о десятках гектаров, где нужна дорогостоящая сельскохозяйственная техника. Дроны по себестоимости гектарной обработки выходят дешевле. Один такой БПЛА способен обрабатывать 10 гектаров в час. За смену – 100 гектаров. Начальный комплекс состоит из двух дронов. Они просты в обслуживании. Основной его расходник – аккумулятор, который производит наш стартап. Дрон производят совместно с КНР.

Проект делается для хозяйства под ключ. Учитываются и запрещенные для полета зоны. Стартап при этом продолжит заниматься техподдержкой комплексов в процессе эксплуатации.



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