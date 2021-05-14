В «Великом камне» зарегистрировали нового резидента и подписали меморандум о сотрудничестве с центром экспертиз и испытаний в здравоохранении

Представляя нового резидента,отметил, что компания будет производить органические и органоминеральные смеси для сельского хозяйства по инновационной технологии. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в этом году.Также сегодня на Пекинском проспекте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между компанией по развитию индустриального парка и центром экспертиз и испытаний в здравоохранении.особо подчеркнул, что данная договоренность позволит значительно повысить качество обслуживания резидентов парка, работающих в сфере производства медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтических препаратов.В свою очередьотметил, что подписание меморандума – еще один позитивный шаг в наших добрых отношениях между Беларусью и Китаем:Александр Ярошенко также подчеркнул, что качественные медицинские услуги и лекарственные средства стали наиболее востребованными в период борьбы с пандемией и сегодня в «Великом камне» представлены все возможности для работы компаний в данном направлении:– резюмировал глава администрации «Великого камня».