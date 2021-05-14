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В «Великом камне» зарегистрировали нового резидента и подписали меморандум о сотрудничестве с центром экспертиз и испытаний в здравоохранении

В индустриальном парке «Великий камень» прописался новый резидент – компания с белорусским капиталом ООО «ИнПиТек ГС». Новый участник китайско-белорусского проекта займется инновационными разработками в сфере биотехнологий. Также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».
 

Представляя нового резидента, глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко отметил, что компания будет производить органические и органоминеральные смеси для сельского хозяйства по инновационной технологии. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в этом году.
 

– Компания наладит производство линейки инновационных органических и органоминеральных смесей на основе глубокой переработки торфа. Впервые для изготовления органических смесей будет использоваться технология PiP (peat in peat) – «торф в торфе», а для органоминеральных – технология MiP – кристаллы гуматизированных солей азота. Производство будет осуществляться с привлечением технологий и ресурсов турецких и эстонских компаний. Продукция будет полностью поставляться на экспорт в Китай, а также в страны Ближнего Востока и Южной Америки. Ожидается, что благодаря реализации проекта получится создать дополнительно 210 рабочих мест.
 

Также сегодня на Пекинском проспекте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между компанией по развитию индустриального парка и центром экспертиз и испытаний в здравоохранении. Первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев особо подчеркнул, что данная договоренность позволит значительно повысить качество обслуживания резидентов парка, работающих в сфере производства медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтических препаратов.
 
– Меморандум позволит ускорить все процессы для резидентов парка, касательно регистрации и легализации медицинских изделий, лекарственных препаратов. Им будет отдаваться приоритет при проведении соответствующих процедур в центре экспертиз. Также, согласно документу, мы совместно с центром экспертиз разрабатываем сборник пошаговых инструкций для китайских компаний по регистрации в Беларуси. Сейчас есть определенные объективные сложности, чтобы собрать пакет документов, провести испытания лекарственных препаратов. Эта методичка в значительной степени сделает эти моменты понятнее и проще.
 

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк отметил, что подписание меморандума – еще один позитивный шаг в наших добрых отношениях между Беларусью и Китаем:
 
– Когда началась пандемия, Беларусь первая протянула руку помощи КНР и в свое время Китай также ответил нам взаимностью, когда нас настигла эта беда. Мы взаимодействуем и помогаем друг другу на всех уровнях. Данный меморандум – это еще один хороший шаг в совместной работе на благо наших стран.
 


Александр Ярошенко также подчеркнул, что качественные медицинские услуги и лекарственные средства стали наиболее востребованными в период борьбы с пандемией и сегодня в «Великом камне» представлены все возможности для работы компаний в данном направлении:
 
– В нашем парке созданы все условия для работы предприятий по выпуску медицинской продукции или лекарственных препаратов. Деятельность 12 наших резидентов связана с этой областью. Это компании из Беларуси, Китая, Чехии, Эстонии, России, США. У нас есть и планы по развитию традиционной китайской медицины. Подписание данного документа должно способствовать развитию этого направления уже в скором будущем, – резюмировал глава администрации «Великого камня».
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Фото: Алексей МАТЮШ
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