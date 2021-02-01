Создание парка началось 12 мая 2015 года, когда руководители Китая и Беларуси впервые вместе осмотрели территорию. Его строительство возглавили Китайская национальная машиностроительная корпорация и China Merchants Group.
Расположение парка делает его ключевой перевалочной станцией грузовых поездов из Китая в Европу. Для стран Азии и Евразийского союза это также один из наиболее выгодных и быстрорастущих проектов для инвестиций и открытия бизнеса.
За пять лет в парке зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран с объемом заявленных инвестиций более 1,2 миллиарда долларов США.
Опубликовано:
603
В «Великом камне» продемонстрировали итоги развития проекта за пять лет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter