В «Великом камне» продемонстрировали итоги развития проекта за пять лет

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Расположение парка делает его ключевой перевалочной станцией грузовых поездов из Китая в Европу. Для стран Азии и Евразийского союза это также один из наиболее выгодных и быстрорастущих проектов для инвестиций и открытия бизнеса.За пять лет в парке зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран с объемом заявленных инвестиций более 1,2 миллиарда долларов США.