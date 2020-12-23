В «Великом камне» открылся центр сотрудничества в области научно-технических достижений

Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 19 тысяч квадратных метров имеет сложную геометрическую форму в виде математического знака «бесконечности». Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для инкубации и акселерации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, зал демонстрации научно-технических достижений.Перед церемонией открытия Генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Янь Ган рассказал журналистам, что появление этого центра имеет очень важное историческое значение не только для проекта, но и для Китая:Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко заметил, что открытие R&D-центра стало самым важным проектом для парка в этом году:По словам Александра Ярошенко, резиденты центра смогут получить не только финансовую поддержку, но и консалтинговые, юридические, бухгалтерские услуги, а также в здании возможно будет практически работать над своими научными идеями. Войти в проект могут представители Беларуси, Китая и других стран. Стартапы, которые попадут в центр, получают статус субъектов инновационной деятельности и через два года инкубационного периода, при успешной реализации идеи, становятся полноправными резидентами индустриального парка.В свою очередь заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой во время торжественной церемонии открытия центра отметил, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся в этом непростом году «Великий камень», проект сработал очень успешно. А создание научно-исследовательского центра – это один из самых заметных показателей. Также, по его оценке, из 68 зарегистрированных на данный момент резидентов парка 12 относятся к сфере науки, инноваций и новых разработок. Это примерно 20 процентов, что является очень хорошей пропорцией.– резюмировал Дмитрий Крутой.