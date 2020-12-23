В «Великом камне» открылся центр сотрудничества в области научно-технических достижений

Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» открылся Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Данный проект станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства и реализации инновационных разработок от идеи до коммерческого продукта. Обеспечиваться финансирование высокотехнологичных стартапов будет за счет фонда программы «Искра». Ожидается, что в проекты возможно будет проинвестировать до 500 тысяч долларов. Однако для этого идея должна пройти конкурсный отбор и доказать свою коммерческую жизнеспособность.
Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 19 тысяч квадратных метров имеет сложную геометрическую форму в виде математического знака «бесконечности». Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для инкубации и акселерации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, зал демонстрации научно-технических достижений.
Перед церемонией открытия Генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Янь Ган рассказал журналистам, что появление этого центра имеет очень важное историческое значение не только для проекта, но и для Китая:
– Это первый центр сотрудничества в области научно-технических достижений, который был построен за рубежом, за счет китайской технико-экономической помощи. Он станет площадкой для будущего сотрудничества между Академией наук Китая и НАН Беларуси, а также между другими научно-исследовательскими учреждениями двух стран и высшими учебными заведениями. У нас уже есть первый резидент центра – совместное предприятие Гуандунской академии науки и НАН Беларуси. В первом квартале 2021 года здесь также начнет работу фонд «Искра», который будет помогать развитию резидентов центра.
Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко заметил, что открытие R&D-центра стало самым важным проектом для парка в этом году:
– Он долгожданный и системообразующий для парка потому, что проект трансформации научно-технических достижений задумывался с целью дать толчок развитию стартапов, которые смогут пройти от идеи до коммерческого воплощения. Этот центр поможет ее реализовать.
По словам Александра Ярошенко, резиденты центра смогут получить не только финансовую поддержку, но и консалтинговые, юридические, бухгалтерские услуги, а также в здании возможно будет практически работать над своими научными идеями. Войти в проект могут представители Беларуси, Китая и других стран. Стартапы, которые попадут в центр, получают статус субъектов инновационной деятельности и через два года инкубационного периода, при успешной реализации идеи, становятся полноправными резидентами индустриального парка.
В свою очередь заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой во время торжественной церемонии открытия центра отметил, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся в этом непростом году «Великий камень», проект сработал очень успешно. А создание научно-исследовательского центра – это один из самых заметных показателей. Также, по его оценке, из 68 зарегистрированных на данный момент резидентов парка 12 относятся к сфере науки, инноваций и новых разработок. Это примерно 20 процентов, что является очень хорошей пропорцией.
– Парк как субъект создавался с целью реализации проектов преимущественно 5-го и 6-го технологических укладов. Сегодня он выполняет свою миссию, – резюмировал Дмитрий Крутой.
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В «Великом камне» открылся центр сотрудничества в области научно-технических достижений
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Фото: Владимир ШЛАПАК