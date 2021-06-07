Об этом проинформировал Президента сегодня во время доклада о совершенствовании правового регулирования работы Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» глава администрации парка Александр Ярошенко. Говоря об инфраструктуре, он отметил:
– На первой территории освоения (850 га) фактически полностью выстроили все необходимые дороги, коммуникации, очистные сооружения. Стоки очищаются до рыбохозяйственного значения. Мы очищаем стоки административной единицы Сокол, что дало возможность ей серьезно развиваться, аэропорта. Это очень чистая вода – по некоторым предельно допустимым нормам даже чище, чем в Минске.
По информации Александра Ярошенко, в инфраструктуру вложено около 295 миллионов долларов, из них бюджетных – 31 миллион.
– На один рубль вложенных денег нашей страны мы привлекли в инфраструктуру девять рублей инвестиций, – уточнил глава администрации «Великого камня».
Фото: БЕЛТА
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Ярошенко: в «Великом камне» есть все условия для организации инновационных производств в самые короткие сроки
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.