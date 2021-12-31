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  2. В Великобритании заявили о падении риска госпитализации с «Омикроном» на 80% после трех прививок

В Великобритании заявили о падении риска госпитализации с «Омикроном» на 80% после трех прививок

Риск госпитализации после заражения омикрон-штаммом коронавируса снижается в среднем на 80% после трех прививок от COVID-19, пишет ТАСС.


Как уточняется в докладе, который распространило Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании, сославшееся на данные двух исследований, «проведенный анализ показал, что в случае с «Омикроном» риск госпитализации ниже после получения второй и третьей доз вакцины». «По сравнению со случаями заражения «Омикроном» среди невакцинированных лиц риск госпитализации после трех прививок был ниже в среднем на 81% (77–85%). <...> Необходимо больше данных, чтобы оценить, как долго сохраняется защита от госпитализации», – указывается в документе.

Фото: pixabay.com
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