В Великобритании заявили, что дефицит топлива на заправках ликвидирован

Согласно сведениям на вечер 17 октября, хранилища топлива на британских заправках были заполнены примерно на 45%. Это самый высокий показатель с мая текущего года. Тремя неделями ранее АЗС Великобритании были заполнены всего на 15%, а на многих отсутствовали все виды топлива. Больше всего времени понадобилось на то, чтобы восстановить запасы на бензоколонках в Лондоне и на юго-востоке Англии – самых густонаселенных районах страны.Кроме того, согласно статистике, за 17 октября британские заправки в среднем реализовали по 11,8 тыс. литров бензина и дизельного горючего. В конце минувшего месяца на одну бензоколонку приходилось до 36 тыс. литров проданного топлива в сутки.