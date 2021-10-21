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  2. В Великобритании заявили, что дефицит топлива на заправках ликвидирован

В Великобритании заявили, что дефицит топлива на заправках ликвидирован

Нехватка топлива на британских АЗС ликвидирована. Спрос на бензин и дизельное горючее упал в три раза по сравнению с показателями конца сентября. Это следует из статистики, опубликованной сегодня министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, пишет ТАСС.


Согласно сведениям на вечер 17 октября, хранилища топлива на британских заправках были заполнены примерно на 45%. Это самый высокий показатель с мая текущего года. Тремя неделями ранее АЗС Великобритании были заполнены всего на 15%, а на многих отсутствовали все виды топлива. Больше всего времени понадобилось на то, чтобы восстановить запасы на бензоколонках в Лондоне и на юго-востоке Англии – самых густонаселенных районах страны.

Кроме того, согласно статистике, за 17 октября британские заправки в среднем реализовали по 11,8 тыс. литров бензина и дизельного горючего. В конце минувшего месяца на одну бензоколонку приходилось до 36 тыс. литров проданного топлива в сутки.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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