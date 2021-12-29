В Великобритании зафиксировали новый антирекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки – более 183 тысяч

Точная цифра – 183 037. Это на десятки тысяч случаев больше, чем при прошлом антирекорде, пишет ТАСС.
Отметим, что за последние восемь дней суточное число случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве семь раз превышало 100 тысяч. За весь период распространения инфекции на территории страны ей заразились почти 12,6 млн человек.
Причину резкого роста заболеваемости COVID-19 связывают с распространением омикрон-штамма коронавируса, который уже назвали доминирующим в Великобритании.
Ранее стало известно, что "Омикрон" в 5–7 раз заразнее классических штаммов коронавируса.
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