Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) пожаловались на свою новую защиту от коронавируса. Их одели в переработанные пластиковые пакеты для мусора, пишет Lenta.ru.
В проблеме решили разобраться в Daily Mail. Издание выяснило, что мешки из тонкого прозрачного материала были отправлены в отделения общей практики в качестве защитных халатов, которые должны были обеспечивать безопасность персонала во время второй волны коронавируса.
Врачи усомнились в качестве предоставленных государством средств защиты и их соответствии стандартам профилактики и контроля инфекций (IPC). Свои жалобы медики разместили в Twitter, подкрепив их снимками в пакетах.
– Мэтью Хэнкок, объясните, пожалуйста, срочно, почему в разгар второй волны вируса сотрудникам NHS выдаются мешки для мусора? Совершенно не верится, что правительство выделяет миллиарды фунтов своим товарищам на средства индивидуальной защиты, а работающим на передовой выдаются мешки для мусора. Кумовство в самом отвратительном виде, – обратилась врач паллиативной помощи Рейчал Кларк к министру здравоохранения Великобритании.
Коллеги в знак солидарности с Рейчал разместили в социальных сетях соответствующие публикации.
Фото: doctor_oxford
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В Великобритании врачей одели в пластиковые мусорные пакеты для защиты от COVID-19
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