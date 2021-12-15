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  2. В Великобритании суд отклонил иск о введении гендерно-нейтральных паспортов

В Великобритании суд отклонил иск о введении гендерно-нейтральных паспортов

Верховный суд Великобритании отверг иск активистки Кристи Илэн-Кейн, утверждавшей, что упоминание мужского и женского пола в паспорте нарушает права человека. Об этом пишет ТАСС.


«[Для такого документа, как паспорт,] пол – это часть биографических сведений, которую можно использовать для подтверждения личности, соотнося эти данные с [информацией, содержащейся в] свидетельстве о рождении, усыновлении и других [документах]. Следовательно, пол, закрепленный в этих документах, имеет значение», – объяснил решение главный судья Роберт Рид.

Он подчеркнул, что на государственном уровне требуется единый подход в отношении указания пола. Изменение формы паспорта крайне нежелательно и создаст большие проблемы, если не произвести корректировку других официальных документов. «В Соединенном Королевстве нет ни одного закона, признающего людей без пола», – заключил Рид.

Кристи Илэн-Кейн с решением суда не согласилась. Она намерена добиваться рассмотрения этого дела в Европейском суде по правам человека.

Фото: pixabay.com
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