Правительство Великобритании планирует сократить продолжительность обязательного карантина для въезжающих в Великобританию иностранных туристов, пишет РИА Новости.
– С 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию, смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Тех, чьи результаты окажутся отрицательными, освободят от дальнейшего карантина, – рассказал глава Минтранса Грант Шаппс.
Провести тестирование на коронавирус можно только на платной основе. У туристов есть возможность заказать анализ перед путешествием, для чего нужно заполнить специальную форму на сайте британского правительства.
– Новая стратегия тестирования позволит путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии, – подчеркнул Шаппс.
Туроператоры, хотя и положительно оценили новые меры, предупредили, что подходит данный вариант далеко не всем.
– Возможно, эта мера облегчит принятие решения о путешествии для какой-то категории граждан, направляющихся в Британию. Однако о восстановлении туристического потока говорить рано, – рассказала директор департамента продвижения и рекламы крупного туроператора Иветта Вердиян.
Фото: pixabay.com
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В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов
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